Morsy z Euforii w Pile otworzyły kolejny 12. już sezon zimnych kąpieli. Bawiły się na całego!

Otóż, zaczęło się to bardzo niewinnie.

- Dokładnie 22 stycznia 2012 roku dwójka śmiałków postanowiła zakosztować kąpieli na Płotkach nikt nie przypuszczał, że tak się to rozwinie. Już tydzień później do wody weszły cztery osoby, w kolejną niedzielę siedem, potem dziewięć, jedenaście, trzynaście - cytując znaną przed laty reklamę telewizyjną można powiedzieć, że potem to już poszło „z siłą wodospadu...”. W każdym razie pod koniec sezonu grupa kapiących się liczyła już około trzydziestu osób -