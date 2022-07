Na torze w Pile odbyły się eliminacje do Młodzieżowych Indywidualnych Mistrzostw Polski. Zobaczcie zdjęcia

Oprócz Kacpra Pludry do finału awansowali trzej kolejni w klasyfikacji jeźdźcy: Oskar Paluch, Wiktor Rafalski i Krzysztof Lewandowski. Rezerwowym będzie Kacper Łobodziński, który w dodatkowym wyścigu pokonał Mateusza Dula. Reprezentanci Budmax-Stal Polonii Piła nie odegrali w zawodach większej roli. Marcin Ogrodnik był czternasty, a Kacper Makowski szesnasty. Ten ostatni w IX wyścigu z impetem wjechał w bandę. Zawodnika karetka zabrała do szpitala, co spowodowało około czterdziestominutową przerwę w zawodach.

KLASYFIKACJA

1. Kacper Pludra (GKM Grudziadz) 13 (3,3,2,3,2)

2. Oskar Paluch (Stal Gorzów) 12 (3,3,3,d,3)

3. Wiktor Rafalski (GKM Grudziądz) 12 (2,1,3,3,3)

4. Krzysztof Lewandowski (KS Toruń) 11 (3,2,3,2,1)

5. Kacper Łobodziński (GKM Grudziądz) 10+3 (1,1,2,3,3)

6. Mateusz Dul (Orzeł Łódź) 10+u (2,3,3,2,u)

7. Jakub Poczta (Ostrovia Ostrów) 9 (0,2,2,3,2)

8. Fabian Ragus (Falubaz Zielona Góra) 8 (3,2,1,2,t)

9. Mateusz Affelt (KS Toruń) 8 (2,1,1,1,3)

10. Kacper Grzelak (Ostrovia Ostrów) 8 (1,2,2,1,2)

11. Kacper Teska (PSŻ Poznań) 6 (1,3,1,0,1)

12. Hubert Ścibak (Unia Leszno) 4 (0,0,0,2,2)

13. Maksym Borowiak (Unia Leszno) 4 (2,0,1,u,1)

14. Marcin Ogrodnik (Polonia Piła) 1 (1,w,u,t,u)

15. Tobiasz Jakub Musielak (Unia Leszno) 0 (w,u,0,w,0)

16. Kacper Makowski (Polonia Piła) 0 (0,0,u,-,ns)

17. Oskar Hurysz (Stal Gorzów) 0 (0,-,-,-,ns)