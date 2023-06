Nie do wiary! W Skrzatuszu została kałuża po jeziorze - gdzie podziała się woda? Mieszkańcy są zaniepokojeni i pytają: co dalej?

Skrzatusz: Gdzie podziało się jezioro?

- Czy ktoś ma jeszcze wątpliwości, że źle się dzieje na świecie? Przerażająca susza dała się we znaki, to obraz katastrofy ekologicznej -

mówi Janusz Drożdż, sołtys Skrzatusza. Mężczyzna wie wiele na temat stanu polskich wód, interesuje się tym tematem - to jego konik. Co mówi o przyczynach „zniknięcia" jeziora na terenie swojej wsi?

- Bardzo to przeżyłem, to była dla mnie tragedia. Nagle, jezioro zrobiło się puste -

Co może pomóc?

Zamiast jeziora będzie bagno?

Jezioro w Skrzatuszu nie należy do Gminy Szydłowo. Wójt obserwuje jednak to co z nim się dzieje.

Jezioro w Skrzatuszu - jak czytamy na wodyngr.pl - zajmuje powierzchnię około 7 ha, a jego średnia głębokość wynosi 1,5 m. Jest to jezioro bardzo płytkie, zarastające trzciną, do którego przylega duży obszar bagien i torfowisk.

Jezioro w Skrzatuszu nie jest jedyne, które wysycha. To globalny problem, a ludzie tylko go potęgują. Widać to na co dzień chociażby wokół naszych domów. Powszechna „betonoza" nie sprzyja zatrzymywaniu wody. Według ekspertów, niedługo wszyscy będziemy zdzierać bruk z naszych ogrodów i ulic, który jest tak bardzo popularny.