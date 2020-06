O bezpieczeństwie i zasadach głosowania podczas wyborów prezydenckich w Pile

W niedzielę 28 czerwca, odbędą się wybory prezydenckie. Każdy głos jest na wagę złota, więc zachęcamy do wzięcia udziału w głosowaniu. Najpierw jednak mamy kilka wskazówek na temat tego, jak należy przygotować się do wizyty w lokalu wyborczym.

Najważniejsze jest to, aby uzbroić się w cierpliwość. W lokalu wyborczym jednocześnie może znajdować się 1 osoba na 4 m².

Każda osoba chcąca wejść do lokalu wyborczego musi mieć maseczkę ochronną, która pozwoli na zasłonięcie ust i nosa. Warto zabrać ze sobą także rękawiczki ochronne i własny długopis.

W każdym z lokali wyborczych - jak informuje Miasto Piła - będzie znajdował się płyn do dezynfekcji rąk - jest ona obowiązkowa.

- W związku z koniecznością oczekiwania na wejście do lokalu wyborczego warto dostosować się do warunków pogodowych - weź parasol, jeśli będzie padało oraz butelkę wody, by móc ugasić pragnienie, szczególnie w upalny dzień.