Od wtorku Pilski Tydzień Promocji Karmienia Piersią

Tegoroczny Pilski Tydzień Promocji Karmienia Piersią to wydarzenie organizowane przy okazji Ogólnopolskiego Tygodnia Promocji Karmienia Piersią, który odbywa się co roku od 26 maja do 1 czerwca. Z tej okazji czeka nas cykl spotkań online, zorganizowanych przez Magdalenę Piwowarczyk – promotorkę karmienia piersią. W trakcie tych spotkań będzie można dowiedzieć się m. in. o pielęgnacji skóry, stresie i jego kumulacji w miednicy, połogu i fizjologii w okresie po porodzie, możliwościach mleka kobiecego. Odbędzie się także sesja mam karmiących piersią. - Razem z osobami prowadzącymi zapraszam do wzięcia udziału w przedsięwzięciu. Szczegółowy opis poszczególnych spotkań znajduje się w wydarzeniu na Facebooku – informuje Magdalena Piwowarczyk.