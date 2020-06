Ogrodzenie domu. Jakie jest najlepsze? Podpowiadamy

Ogrodzenie domu nie zawsze jest elementem branym pod uwagę w pierwszej fazie budowy. Są jednak i tacy inwestorzy, którzy zaczynają właśnie od niego, ponieważ pragną wyraźnie zaznaczyć i wytyczyć granice swojej posesji. Jest wiele rodzajów ogrodzeń. Na jakie więc zdecydować się? Podpowiadamy.

Budowa jest wówczas zabezpieczona przed nieupoważnionymi osobami, a właściciel może spać spokojnie w zupełnie innym miejscu. Najczęściej jednak ogrodzenia wznosi się dopiero po wybudowaniu domu. Wtedy łatwiej jest odpowiednio dopasować ich rodzaj do elewacji oraz charakteru zabudowań usytuowanych na działce. Ogrodzenie powinno dobrze komponować się zarówno ze stylem architektonicznym, w jakim zaprojektowano dom, jak również tworzyć całość z otaczającym je krajobrazem. Ponadto, rodzaj ogrodzenia warto dobrać do wielkości parceli, którą posiadamy i wznieść w taki sposób, aby wyraźnie wyznaczało granice naszej prywatności, ale nie przytłaczało tego co w niej najważniejsze, czyli domu. Najprostszą i jednocześnie najtańszą formą ogrodzenia jest siatka. Można zastosować siatkę zwykłą lub zgrzewaną. Druga z wymienionych jest lepsza, ponieważ nie rozciąga się, przez co ogrodzenie staje się sztywniejsze. Zaletą siatki jest niewątpliwie jej niska cena oraz fakt, że możemy nią ogrodzić posesję samodzielnie. Siatkę mocuje się do słupków, wkopanych w ziemię lub utwierdzonych w betonowej podmurówce. Takie ogrodzenie nie jest jednak ani efektowne, ani nie zabezpiecza posesji przed włamaniem się na jej teren. Inną istotną wadą siatki jest też to, że wszystko przez nią widać. Te minusy ogrodzenia z siatki powodują, że jest ona stosowana jedynie tymczasowo, najczęściej na czas prowadzenia prac budowlanych. Droższe, ale także solidniejsze od siatki są ogrodzenia z metalu, produkowane przez zakłady ślusarskie. Fachowcy wykorzystują gotowe elementy metalowe, które po spawaniu stają się przęsłami oraz bramami i furtkami.

Kolejnym rodzajem ogrodzeń z metalu są płoty żeliwne, które odlewa się w formach. Ich powierzchnię pokrywa się farbą lub innym metalem, aby nie ulegały korozji. Najdroższym, ale jednocześnie najbardziej efektownym rodzajem ogrodzeń metalowych są ogrodzenia kute. Takie ogrodzenia są zaliczane do grupy wyrobów kowalstwa artystycznego. W powyższy sposób możemy posiąść płot o wzorze ogólnodostępnym lub wykonanym na indywidualne zamówienie. Ogrodzenie takie można oprzeć na zwykłych słupach lub na bardziej efektownych kolumnach wykonanych z kamienia, czy wybudowanych z cegły.

Drewno i kamień Ogrodzenia z tych materiałów są znanymi najdłużej. Stare kamienne mury do dziś można zauważyć wokół ruin dawnych zamków lub kiedy otaczają zabytkowe kościoły, czy kipiące przepychem rezydencje. Drewniane płoty – najczęściej kojarzą się z sielskością i krajobrazem wiejskim. Jeden i drugi materiał jest bardzo chętnie wykorzystywany do budowy ogrodzeń także i dziś, choć ogrodzenia te mają już nieco inną formę ostateczną. Drewno wykorzystuje się aktualnie już nie tylko w formie prostych sztachet. Ogrodzenia można także budować z solidnych desek lub bali drewnianych. Najsolidniejszą formą ogrodzenia drewnianego jest takie ogrodzenie, w którym surowiec ten stanowi jedynie wypełnienie pomiędzy przęsłami wykonanymi z betonu, kamienia lub cegły. Drewno jednak, przed użyciem go na ogrodzenie trzeba zaimpregnować. Drewniane elementy najczęściej pokrywa się pokostem lub maluje je farbą ochronną.

Kamień jest materiałem wręcz nieodzownym przy wznoszeniu ogrodzeń. Pomijając mury w całości kamienne, które są symbolem ogrodzeń nie do pokonania, kamień stosuje się bardzo często do wybudowania słupków i cokołów, które następnie wypełnia się innym materiałem. Takie ogrodzenia są wystarczająco solidne, a jednocześnie wyglądają na lżejsze i nie przytłaczają nawet niewielkich działek. Jednakże kamień – o ile nie zdobędziemy go samodzielnie – jest dość kosztowną inwestycją. Kamienne mury doskonale znoszą zmienne warunki atmosferyczne, ale ich posiadanie wiąże się z pracami pielęgnacyjnymi i konserwacyjnymi. Dla osób, które marzą o takim ogrodzeniu, a nie posiadają dostatecznych zasobów finansowych można polecić okładziny imitujące ogrodzenia kamienne. Z daleka wyglądają one niemal identycznie, jak naturalny kamień, dobrze sprawują się w użytkowaniu, a są zdecydowanie tańsze. Ogrodzenia murowane W ostatnim czasie popularne są ogrodzenia betonowe. Wykonuje się je z prefabrykowanych betonowych segmentów. Zależnie od upodobań – plot z betonu może być lity lub ażurowy. Beton ma niewątpliwie swoje zalety, ponieważ jest bardzo trwały, mrozoodporny i nie mają na niego wpływu zmienne warunki atmosferyczne. Jednak należy też zauważyć, że tego rodzaju płoty nie prezentują się na ogół estetycznie. Są toporne, ciężkie i raczej psują wizerunek posesji, zamiast ją zdobić.

Zdecydowanie lepiej wyglądają ogrodzenia wymurowane z cegieł. Na ogrodzenie nadają się cegły licówki, cegły klinkierowe oraz cegły pochodzące np. z rozbiórki. Oczywiście zdecydowanie najlepszy jest do tego celu klinkier. Cegły klinkierowe występują aktualnie w wielu kolorach i nietrudno jest dopasować barwę płotu do koloru, w jakim wykonano elewację domu. Można też zdecydować się na cegłę klinkierową, która zmienia barwę w zależności od kąta padania promieni słonecznych. Klinkier jest materiałem, który doskonale radzi sobie z warunkami atmosferycznymi, panującymi na zewnątrz. Jest trwały, mrozoodporny i wodoodporny. Jednak płot wykonany z klinkieru warto zabezpieczyć w jego górnej części – specjalnymi kapturami prefabrykowanymi. Kształt kapturów umożliwia swobodne spływanie wody opadowej i chroni przed wilgocią nie tylko samą cegłę, ale także miejsca jej spoinowania, w których znajduje się zaprawa. Ogrodzenia klinkierowe prezentują się dobrze, ale pasują raczej do działek o większych rozmiarach. Na mniejsze posesje zdecydowanie bardziej polecane jest ogrodzenie posiadające jedynie konstrukcję klinkierową, zaś wypełnienie, np. w postaci metalu. Takie płoty prezentują się okazale, estetycznie, ale też i dużo lżej, aniżeli lite mury. Żywopłoty Ogrodzenia stworzone z roślin są dla miłośników zieleni chyba najbardziej efektownymi ogrodzeniami. Z resztą zadbane i odpowiednio wypielęgnowane potrafią urzec swoim wyglądem niemal każdego. Ponadto, roślinność ożywia i dodaje uroku wszystkim pozostałym rodzajom ogrodzeń. Za jej sprawą lepiej wygląda kamienny mur, ogrodzenie klinkierowe, a już zwłaszcza mało efektowna siatka. Gęsto posadzone rośliny chronią domowników przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z ulicy, odgradzają działkę od otoczenia oraz sprawiają, że posesja staje się bardziej przytulna i zachęcająca do jej odwiedzenia. Jednak właśnie w tym momencie warto zaznaczyć, że niestety tzw. żywe ogrodzenia zachęcają do wejścia na teren działki nie tylko zaproszonych uprzednio gości.

Niestety same w sobie nie stanowią odpowiedniej bariery antywłamaniowej i dość łatwo je pokonać. Jest tak zwłaszcza wówczas, kiedy żywopłot nie osiągnął jeszcze odpowiedniej wysokości, na co potrzeba nie miesięcy, lecz lat. Proces wzrastania żywopłotu można wprawdzie nieco przyspieszyć poprzez zastosowanie pod niego bardziej urodzajnej gleby, odpowiednią pielęgnację roślin i ich nawożenie. Jednak żaden żywopłot nie osiągnie niebotycznych rozmiarów w niespodziewanie krótkim czasie. Na małe działki ogrodzone siatką lepiej sprawdzą się pnącza, ponieważ potrzebują one zdecydowanie mniej miejsca, aniżeli krzewy, czy drzewa. W takich sytuacjach można zastosować bluszcze, winobluszcze, winorośle, powojniki, rdesty lub pnące róże. Żywopłoty o większych rozmiarach można tworzyć zarówno z roślin liściastych, jak i z iglastych krzewów. Najpopularniejszymi roślinami liściastymi, z których można formować żywopłoty są wciąż często spotykane bzy, forsycje, czy jaśminowce. Co prawda są to rośliny nieco staromodne i obecnie żywopłoty częściej obsadza się berberysami, karaganą syberyjską, która łatwo daje się formować, różą dziką, irgą, pięciornikiem krzewiastym, itp. roślinami liściastymi oraz kwitnącymi. Do najpopularniejszych iglaków należą natomiast cis pospolity, modrzew, jałowce, kosodrzewina, świerk kłujący, itp. Posiadając przy domu żywopłot – nie można zapominać o konieczności przycinania go.

Furtka i brama Te dwa elementy są najważniejszymi w każdym ogrodzeniu i bez nich nie funkcjonowałby, jak trzeba nawet najdroższy płot. Aktualnie, wybór furtek oraz bram wjazdowych jest ogromny. Bramy mogą mieć napęd, furtki można otwierać przy użyciu pilota, czy w inny wygodny sposób. Elementy mogą być przesuwne lub skrzydłowe. Ważna jest jednak przede wszystkim ich solidność oraz właściwe dopasowanie do całości ogrodzenia i rodzaju architektury, jaki występuje na działce. Do wykonania bram i furtek najczęściej stosuje się elementy stalowe lub robi tzw. bramy pełne. Bramy pełne są przeważnie kute w pracowniach kowalstwa artystycznego, przez co mogą pozostawać gładkie lub mieć dowolnie zaprojektowane zdobienia. Takie bramy i furtki są bardzo oryginalne i stanowią prawdziwą ozdobę dla całej posesji – stając się jej elegancką wizytówką.

