Parzyli herbatę na wysokości w Parku na Wyspie w Pile [ZDJĘCIA] Martin Nowak

Spektakl „Thé Perché” to historia herbaty parzonej na wysokości, podczas którego nic nie dzieje się tak jak powinno. Szklanki się chwieją, a taca omal się nie wywraca. Na tę sztukę do Parku na Wyspie w Pile wraz z Regionalnym Centrum Kultury w Pile zaprosił mieszkańców Teatr "Cie Prise de Pied", który tworzy duet Benoît Héliot i Saïlen Rose z Francji. Była to solidna dawka akrobatyki i humoru.