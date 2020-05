Piła. Trwają prace nad zagospodarowaniem północnej strony Wyspy i plantów nadrzecznych. Zobacz zdjęcia

Jak zapamiętać więcej? Poznaj kilka sposobów

Naukowcy już dawno odkryli, że zapamiętujemy 5-10 proc. tego, co słyszymy, lub tego, co czytamy, 30 proc. tego, co widzimy, a 70-90 proc., jeśli uczymy się, jednocześnie czytając, pisząc, mówiąc, rysując i korzystając z wyobraźni.