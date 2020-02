Pilska Liga Futsalu. BestDrive Mrotek mistrzem, drugi Sokół. Zobaczcie zdjęcia ostatnich meczów i wręczenia nagród

W tym sezonie w Pilskiej Lidze Futsalu nie zabrakło emocji, a trwały one do ostatnich minut rywalizacji na boisku. Stwierdzenie to dotyczy szczególnie Ekstraligi, w której o miejscu na podium zadecydowały dopiero kończące rozgrywki mecze

W najwyższej klasie rozgrywkowej jako pierwsi wyszły na parkiet drużyny Szafy i Futsal Piła Junior. Zdecydowanie lepszy był ten pierwszy zespół, gromiąc rywali aż 9:1, a cztery bramki zdobył Bartosz Perzyński. Później pewny już tytułu mistrzowskiego BestDrive Mro-tek pokonał 2:1 walczącą o podium ekipę Kozieł Trans. Emocje sięgnęły zenitu podczas potyczki Sokoła Dębówko i Eltomu. Po porażce Eltomu obie te drużyny miały szansę na wicemistrzostwo. Sytuacja zmieniała się jak w kalejdoskopie. Lepiej wojnę nerwów wytrzymał Sokół, który strzelił w ostatniej minucie dwie decydujące bramki i ostatecznie zwyciężył 4:2. MVP Ekstraligi został Patryk Polak (Best Drive Mrotek), a najlepszym strzelcem Adrian Jagodziński. W bramce najlepiej spisywał się Mateusz Jankowski (Kozieł Trans), a Puchar Fair Play zdobyła drużyna Futsal Piła Junior. W I lidze zwycięstwa odniosły prowadzące w niej zespoły. Skup Złomu Cichy wygrał 2:1 z Trans-Wojerem, a SM Jadwiżyn otrzymała punkty walkowerem. Ponadto KP Piła uległ 1:2 ekipie Asty-Bud, a Apis Plus przegrał 3:4 z Leroy Merlin. MVP I ligi został Krzysztof Zublewicz (Skup Złomu Cichy), najlepszym strzelcem Mateusz Knitter (SM Jadwiżyn), a najlepszym bramkarzem Wojciech Hudzik (SM Jadwiżyn). Mistrzostwo II ligi zdobył Darpol Kaczory, który na pożegnanie rozgromił 9:2 Eurodach. W tej klasie roz-grywkowej MVP został Michał Mazur (Qubiqa), najwięcej goli zdobył Dominik Paczyński (Darpol), a w bramce najlepiej spisywał się Remigiusz Kozło-wski (Apartamenty). >>> Zobacz także: Galeria zdjęć z 13. kolejki Pilskiej Ligi Futsalu WYNIKI

Ekstraliga - wyniki 14. kolejki: BestDrive Mrotek - Kozieł Trans 2:1 (Radosław Majewski, Jakub Skwarek - Łukasz Macinkiewicz), Szafa - Futsal Piła Junior 9:1 (Bartosz Perzyński 4, Wojtek Bańczyk 2, Grzegorz Stochaj 2 - Kacper Gieroś), Eltom - Sokół Dębówko 2:4 (Kacper Kosmowski, Dariusz Dawidowicz - Wojciech Węgrzyn 2, Zbigniew Barańczyk, Szymon Jurgiel).

Tabela

1. BestDrive Mrotek 12 29 48:28

2. Sokół Dębówko 12 23 42:30

3. Eltom 12 21 46:27

4. Kozieł-Trans 12 21 46:26

5. Copy System 12 15 44:41

6. Szafa 12 15 37:25

7. Futsal Piła Junior 12 0 28:114 I liga - wyniki 14. kolejki: Skup Złomu Cichy - Trans-Wojer 2:1, SM Jadwiżyn - Conbuild 3:0 (w.o), KP Piła - Asta-Bud 1:2, Apis Plus - Leroy Merlin 3:4.

Tabela

1. Skup Złomu Cichy 14 35 59:25

2. SM Jadwiżyn 14 34 51:11

3. Trans-Wojer 14 22 35:26

4. KP Piła 14 20 39:45

5. Asta-Bud 14 19 25:36

6. Apis Plus 14 17 46:47

7. Leroy Merlin 14 12 36:42

8. Conbuild 14 4 17:76 II liga - wyniki 14. kolejki: Eurodach - Darpol Kaczory 2:9, Qubiqa - Szkoła Jazdy Sukces 2:2, Alpinex - Wyspiarz 2:3, Styku Transport i Spedycja - Apartamenty Stay99 1:8.

Tabela

1. Darpol Kaczory 14 34 77:16

2. Apartamenty Stay99 14 32 59:21

3. Qubiqa 14 30 44:37

4. Wyspiarz 14 18 32:41

5. Szkoła Jazdy Sukces 14 15 28:46

6. Styku Transport i Spedycja 14 13 26:42

7. Alpinex 14 10 18:48

8. Eurodach 14 8 20:53