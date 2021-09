Pilski Bank Żywności informuje o pomocy żywnościowej. Można już odbierać produkty

Pilski Bank Żywności informuje, że POPŻ – Podprogram 2020 został przedłużony do końca października 2021 roku, w związku z tym osoby, które otrzymały skierowania z Ośrodka Pomocy Społecznej, proszone są o zgłoszenie się do Banku po odbiór żywności.

Jednocześnie Bank zachęca osoby w ciężkiej sytuacji materialnej i potrzebujących pomocy żywnościowej do kontaktu z OPS w miejscu zamieszkania. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1161,60 zł dla osoby w rodzinie. Pomoc udzielana jest w postaci artykułów spożywczych, wydawanych osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

Przekazywane artykuły to między innymi: cukier, buraczki, fasolka po bretońsku, groszek z marchewką, mus jabłkowy, kasza, koncentrat pomidorowy, makaron, mleko, olej, pasztet, płatki owsiane, powidła, ryż, szynka, makrela w oleju, miód i kawa zbożowa. Bank Żywności w Pile zachęca do odbierania żywności osoby zakwalifikowane, mające stosowne skierowanie. Osoby w trudnej sytuacji materialnej mogą jeszcze zgłaszać się do Ośrodka Pomocy Społecznej w celu uzyskania pomocy.