RazemDlaFilipaKaźmierczaka. Na licytacjach m.in. koszulka Roberta Lewandowskiego, bumerangi i kostka Rubika od Filipa [ZDJĘCIA]

Koszulkę Roberta Lewandowskiego z autografem, zdjęcie Złotej Drużyny z MŚ Lahti 2017 z autografami, koszulkę Lecha Poznań z autografami, koszulkę Polonii Piła, aniołki Artura Barcisia rysowane piórkiem, plakat "Watahy" z autografami, brioszka, papirus, oryginalne bumerangi, bon na wakacje, voucher na naukę pływania dla najmłodszych, przejażdżkę traktorem - to wszystko można licytować w grupie Razem dla Filipa Kaźmierczaka na Facebooku. Jeszcze tylko dziś do godziny 22.00. można licytować symbol akcji #RazemDlaFilipaKaźmierczaka - kostkę Rubika, którą jest wielką pasją Filipa i którą sam przekazał na licytację. Sprawdź co jeszcze można licytować na wielkiej aukcji dla Filipa!

Filip Kaźmierczak z Piły, 11-letni wojownik, który walczy z guzem mózgu - potężnym czaszogardlakiem. Ratunkiem dla niego jest terapia protonowa w niemieckiej klinice. W Polsce, niestety, takich operacji się nie wykonuje, Koszt leczenia w niemieckiej klinice to 650 tys. złotych. W czwartek, 23 stycznia, na koncie akcji w serwisie pomagam.pl Przeganiamy guza mózgu - Filip i na koncie fundacji Kawałek Nieba było łącznie 405 tys. złotych. Tymczasem termin operacji w klinice w Tubingen został już wyznaczony: Filip będzie operowany 19 lutego. Do tego czasu trzeba uzbierać brakującą kwotą. Pomóc w tym mają m.in. trwające wciąż licytacje w grupie Razem Dla Filipa Kaźmierczaka na Facebooku. A jeszcze dziś o godz. 17.00 w hali przy Bydgoskiej wielkie granie dla Filipa razem z pilskim basketem i Dominikiem Strzelcem. #RazemDlaFilipaKaźmierczaka Wideo