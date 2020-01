Spotkanie noworoczne ,,Tęczy" w Kosztowie [ZDJĘCIA]

Prawdziwy Święty z Rovaniemi odwiedzi Piłę, Krajenkę i Zakrzewo [FILM]

Święty Mikołaj rzadko kiedy opuszcza swoją wioskę na kole podbiegunowym. Tym bardziej, że wszyscy przyjeżdżają do Rovaniemi tylko w jednym celu: żeby go zobaczyć. Tym razem jednak nie trzeba będzie wybierać się do Laponii, bo w poniedziałek, 9 grudnia, św. Mikołaj wybiera się do ...