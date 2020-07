Sprzedaż ciągników rolniczych w Polsce wciąż rośnie

Niemieckie ciągniki Deutz-Fahr sprzedają się prawie dwa razy lepiej niż przed rokiem. W I kwartale 2020 roku na pola trafiło ich 255 sztuk, co jest drugim rezultatem w rynku i udziałem rynkowym na poziomie 12%. Trzecią lokatę po 3 miesiącach roku zajmuje Kubota. Ma 11% udział w rynku a jej maszyny zarejestrowały się w liczbie 227 sztuk. To lepiej niż przed rokiem. Firma poprawiła sprzedaż o niespełna 6%.

444 sztuk nowych ciągników marki New Holland pojawiło się w pierwszym kwartale roku na polskich polach (21% udziału w rynku). "New Holland sprzedaje się jak dotąd znacznie lepiej niż przed rokiem. W samym marcu rolnicy zarejestrowali o ciągników więcej niż przed rokiem, a licząc od początku roku - ta liczba wynosi 168 sztuk i stanowi wzrost na poziomie 61%", podaje Martin&Jacob.

W całym pierwszym kwartale roku producenci i dystrybutorzy ciągników rolniczych sprzedali łącznie 2112 sztuk traktorów, co przekłada się na 27-procentowy wzrost rok do roku.

Sprzedażową lokomotywą marki John Deere jest model 6120M, który sprzedał się do końca marca w ilości 68 sztuk. To o 29 sztuk więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Dla marki Deutz-Fahr to model 5110G odgrywał w pierwszym kwartale najważniejszą rolę. Rolnicy zarejestrowali 55 sztuk tego modelu. W tym samym okresie ubiegłego roku było to zaledwie 5 maszyn.

Dla firm New Holland oraz Kubota nie było jednego modelu, który wyraźnie ciągnął sprzedaż całej firmy. Obie marki w miarę równo sprzedawały różne modele, ale te wiodące to New Holland T4.75S (36 sztuk i czwarty najpopularniejszy model) oraz Kubota M5091(33 sztuki i piąty najpopularniejszy model).

Używane ciągniki

- Ciągniki z drugiej ręki sprzedają się niezmienne dobrze. W pierwszym kwartale rolnicy zarejestrowali blisko 4,7 tysiąca maszyn sprowadzonych z zagranicy. Wewnętrzny rynek używek z pierwszą rejestracją to 575 sztuk. Ciągniki używane bez wcześniejszej rejestracji, to takie, które mogły stać przez kilka lat na dilerskich placach i nie kwalifikują się ze względu na rok produkcji do maszyn fabrycznie nowych. Rynek przerejestrowań, a więc sprzedaży maszyn od rolnika do rolnika wynosił w tym okresie ponad 20 tys. sztuk - wylicza agencja.

Źródło: Martin&Jacob