Stan epidemiologiczny w Wielkopolsce i Pile: 10 zakażonych, 62 osoby hospitalizowane. W Pile zero zakażonych, 4 osoby z podejrzeniem

10 osób zakażonych, 62 osoby z podejrzeniem zakażenia w szpitalu, 533 osoby objęte kwarantanną i 1919 pod nadzorem epidemiologicznym - to aktualny stan epidemiologiczny w Wielkopolsce. Jak wygląda to w powiecie pilskim? Cztery osoby z podejrzeniami koronawirusa są w szpitalach: jedna osoba w szpitalu na Szwajcarskiej w Poznaniu, trzy na oddziale zakaźnym w szpitalu w Wałczu. Wszystkie wróciły z zagranicy. 9 osób jest objętych kwarantanną (wszyscy wócili do Polski w ciągu ostatnich 36 godzin), a 167 nadzorem epidemiologicznym.

