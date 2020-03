Strażacki rok w Czarnkowie: mniej interwencji, sporo zakupów

Najczęściej, bo 718 razy strażacy wyjeżdżali do tzw. zagrożeń miejscowych czyli do wypadków i kolizji, usuwania skutków gwałtowanych opadów i wichur oraz do owadów. W tym czasie na terenie powiatu wybuchło 387 pożarów, na szczęście małych, gdyż w porę zauważonych i opanowanych. Było też 41 fałszywych alarmów. Najczęściej były to tzw. alarmy w dobrej wierze. W siedmiu przypadkach za fałszywy alarm była odpowiedzialna czujka dymu.

Niestety, były też tragiczne statystyki. We wszystkich zdarzeniach, do których wyjeżdżali strażacy, zginęło 10 osób, a 156 zostało rannych, w tym 11 dzieci. Najwięcej ofiar śmiertelnych było oczywiście na drogach. W wypadkach zginęło dziewięć osób. Podczas akcji gaśniczych ucierpiało pięciu ratowników, w tym dwóch strażaków. 32 akcje trwały powyżej czterech godzin, a w czterech przypadkach cały dzień. Średni czas dojazdu jednostki na miejsce zdarzenia wynosił 7 minut i 47 sekund, co na tle całej Wielkopolski jest bardzo dobrym wynikiem.