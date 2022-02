„To nie przez nas ta drożyzna". Rolnicy z regionu pilskiego wyjechali na drogi [ZOBACZ ZDJĘCIA Z PROTESTU]

Protest AgroUnii w Pile i powiecie pilskim

Sznury wolno jadących traktorów z wymownymi transparentami „Stop drożyźnie” - to, w środę 9 lutego, częsty widok w całej Polsce. Nie inaczej jest w Wielkopolsce, gdzie zablokowanych został 11 dróg, w tym m.in. krajowa „dziesiątka". U nas rolnicy rozpoczęli protest w Kosztowie, w gminie Wyrzysk. Zebrali się pod remizą strażacką i ruszyli do Piły, gdzie zaparkowali pod budynkiem Starostwa Powiatowego w Pile. Na ręce starosty Eligiusza Komarowskiego przekazali list z listą postulatów. Ten zaś przekaże go dalej do odpowiednich organów. Ostatecznie ma trafić do m.in. wojewody i właściwych ministrów.