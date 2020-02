Tour de Pologne, wybory i kolorowe telewizory. "Tygodnik Pilski" w 1985 i 1986 roku

Po telewizory przyjeżdżała do Piły cała Polska. W fabrycznym sklepie Gdańskich Zakładów Elektronicznych zawsze było ich sporo. Wkrótce miało być głośno o Klempiczu - małej miejscowości koło Lubasza, gdzie planowano wybudować elektrownię atomową “Warta”

Nr 287, 21.07.1985 r. W ramach umowy zawartej między PRL i NRD rozpoczęła się wakacyjna wymiana dzieci i młodzieży z obu państw. 11 bm. w godzinach nocnych na dworcu PKP w Pile żegnano uczestników specjalnego pociągu, którym pierwsza 630-osobowa grupa dziewcząt i chłopców z naszego województwa wyjechała na wakacje do ośrodków zlokalizowanych na terenie zaprzyjaźnionego okręgu schwerińskiego. 390 dziewcząt i chłopców w wieku od 10 do 15 lat wypoczywać będzie na koloniach i obozach, natomiast 240-osobowa grupa młodzieży zrzeszonej w ZSMP, ZHP i ZMW weźmie udział w obozach pracy również połączonych z wypoczynkiem. Tej samej nocy na pilski dworzec kolejowy przybył pociąg specjalny ze Schwerina, przywożąc 340-osobową grupę młodzieży z NRD. (Eugeniusz Mikuszewski) Nr 289, 4.08.1985 r. Podwójne zwycięstwo polskich kolarzy w tegorocznym Wyścigu Pokoju znacznie zwiększyło zainteresowanie kolarstwem w kraju. Nie inaczej było w naszym województwie w ostatnich dniach lipca. W niedzielę, dwudziestego ósmego różnokolorowy peleton składający się z ponad setki kolarzy NRD, Algierii, Bułgarii, ChRL, Holandii, Irlandii, Maroka, Szwajcarii, Włoch, RFN i Polski wjechał na ziemię pilską, na której jako pierwsi powitali go mieszkańcy Damasławka. Gdy lotne finisze w Wągrowcu i Chodzieży wygrywał jadący w żółtej koszulce lidera uczestnik tegorocznego WP - Marek Leśniewski, przy szerokiej, tonącej w słońcu Alei LWP tłumy rosły z minuty na minutę. (…) Po minięciu Chodzieży kolejną ucieczkę zainicjowała dwójka kolarzy, reprezentant LZS - Wiesław Stopa i Irlandczyk - Paul Klimmage. W takiej kolejności, w odstępie 5 sekund mijali oni metę w Pile, a peleton przyprowadzony przez Zdzisława Wronę (Polska) stracił 1,19 min. (E. Mikuszewski)

Nr 289, 4.08.1985 r. Dziesiątki narad, interwencji, próśb, obietnic. Kilkanaście terminów obwieszczanych wszem i wobec, kolejne kompromitacje, kłótnie, arbitraże… Znów narady, interwencje, obietnice… I tylko ciągle brak zdrowego rozsądku, brak solidnej dokumentacji, rosnący w zastraszającym tempie kosztorys (z kilku do kilkudziesięciu milionów zł) i niszczejący, rozbabrany budynek. I jeszcze coś: wiecznie „serdeczny stosunek do sprawy...”. Wszystkich. Wykonawcy (Pilska Spółdzielnia Pracy Remontowo - Budowlana), inwestora (Okręgowe Przedsiębiorstwo Rozpowszechniania Filmów w Poznaniu)), władz miejskich i wojewódzkich (ostatecznie i Ministerstwa Kultury i Sztuki), społeczeństwa. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, iż słynny remont pilskiego kina „Iskra” wszedł do historii najbardziej skandalicznych remontów naszego województwa. (Krzysztof Kalka) Nr 291, 18.08.1985 r. Temat skupu opakowań szklanych przez placówki handlu uspołecznionego co jakiś czas wraca, niestety, na łamy naszego pisma jak przysłowiowy bumerang. Dzieje się tak za sprawą naszych czytelników, którzy odsyłani z butelkami do sklepu lub też od sklepu do punktu skupu surowców wtórnych, nie wytrzymują tego pomiatania nimi i interweniują w redakcji. (…) Co charakterystyczne: na owe wędrówki, czyli bardziej obrazowo rzecz ujmując odsyłanie od Annasza do Kajfasza, narażeni są głównie klienci sklepów spod znaku „Społem” (…), a najwięcej takich sygnałów dociera do nas z Piły. (Redakcja)

Nr 292, 25.08.1985 r. W nocy z 12 na 13 sierpnia br. w trakcie trwającej burzy nad wielu miejscowościami położonymi w gminach Złotów i Zakrzewo przeszedł gwałtowny huragan połączony z gradobiciem. Trąba powietrzna w ciągu kilku minut spowodowała dotkliwe straty w zabudowaniach i uprawach. Zniszczeniu uległa sieć energetyczna i telekomunikacyjna, powyrywane wielkie drzewa zatarasowały drogi. Towarzysząca nawałnicy ulewa zalała wiele budynków mieszkalnych. Najbardziej ucierpiały wsie: Nowy Dwór, Franciszkowo i Dzierżążno w gminie Złotów oraz Prochy, Stara Wiśniewka i Czernice w gminie Zakrzewo. Żywioł zmiótł niemal doszczętnie sporo stodół i innych obiektów inwentarskich, wiele z nich poprzerzucał na drugą stronę drogi, zerwał dachy, spowodował ogromne szkody na plantacjach rolnych, po łanach zbóż pozostały wręcz ścierniska, ziarno zmłócił huragan, praktycznie nie ma co na nich sprzątać. (zp)

Nr 294, 8.09.1985 r. 2 września, po wakacyjnej przerwie, w szkołach województwa pilskiego spotkało się 68 tysięcy uczniów szkół podstawowych oraz 21 tysięcy uczniów szkół ponadpodstawowych. Wojewódzka inauguracja nowego roku szkolnego z udziałem przedstawicieli władz naszego regionu odbyła się w nowej Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Szamocinie. (…) Generalnym wykonawcą szkoły w Szamocinie, której budowę rozpoczęto pod koniec 1981 roku, było wyrzyskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego. W tym samym dniu oddano do użytku również nową szkołę podstawową na osiedlu Górnym w Pile. (k) Nr 295, 15.09.1985 r. Często jednym z pierwszych pytań, jakie zadają sobie młodzi ludzie szukający pracy, jest: czy są szanse na otrzymanie mieszkania? Im lepszy i bardziej poszukiwany fachowiec, tym pytanie ma większy sens. Żyjemy bowiem w czasach, kiedy właściwie jedynym sposobem zatrzymania, czy zdobycia odpowiedniej kadry fachowców, jest oferowanie mieszkania - oczywiście w przyzwoitym terminie. I wcale nie musi być to firma budowlana, każdy większy zakład pracy robi wszystko, albo prawie wszystko, by mieszkaniowy argument mieć do dyspozycji. (Małgorzata Linettej)

Nr 295, 15.09.1985 r. W Pilskiem - jak na razie - trakcja elektryczna dociera tylko do Wronek i Krzyża. Z uzasadnioną więc niecierpliwością mieszkańcy naszego regionu (i nie tylko) oczekują rozpoczęcia elektryfikacji linii kolejowych z Piły do Poznania czy Bydgoszczy. Zgodnie z zapowiedziami PKP, ma to nastąpić w końcu obecnego dziesięciolecia. Nr 299, 13.10.1985 r. Spełniły się długo oczekiwane postulaty załogi Wytwórni Podkładów Strunobetonowych i mieszkańców Mirosławia Ujskiego w sprawie uruchomienia kilku kursów autobusów komunikacji podmiejskiej z Piły do ich miejscowości. Od 1 października przedłużona została bowiem z Ujścia do Mirosławia linia autobusowa nr „50”. (s) Nr 300, 20.10.1985 r. 13 października br. w województwie pilskim, tak jak i w całym kraju, punktualnie o godzinie 6 otwarte zostały lokale obwodowych komisji wyborczych. Tym samym rozpoczął się dzień wyborów najwyższego organu władzy państwowej - Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. - Udział w wyborach to nie tylko moja powinność, ale i obowiązek wobec ojczyzny. Wiem, co oznacza słowo wojna, znam smak biedy. Głosowałam na Polskę niepodległą i socjalistyczną. Jestem Polką, kocham Polskę - Maria Staniak, rencistka z Piły, dyskretnie otarła łzy. Była w grupie tych, którzy głosowali najwcześniej. (…) Towarzyszyliśmy wyborcom wielu miast i gmin naszego województwa. I wszędzie tam, gdzie udało się nam dotrzeć, powtarzały się te same słowa: obywatelski obowiązek, pomyślna przyszłość Polski, pokój… (Grażyna Gołaszewska, Zuzanna Przeworska)

Nr 301, 27.10.1985 r. 17 października br. minister Górnictwa i Energetyki, Czesław Piotrowski wraz z grupą specjalistów zwiedził tereny przewidziane do ewentualnej budowy drugiej w Polsce elektrowni atomowej - „Warta” w rejonie wsi Klempicz, gm. Lubasz. Elektrownia ta mieć będzie 4 bloki o łącznej mocy 4000 megawatów, a jej budowa przewidziana jest na lata 1987 - 2000, przy czym pierwszy blok miałby być uruchomiony w 1994 roku, a następne w dwuletnich odstępach. Ostateczna decyzja dotycząca lokalizacji elektrowni podjęta zostanie w 1986 roku. (I) Nr 302, 3.11.1985 r. Po kolorowe telewizory przyjeżdżają do Piły ludzie z najbardziej odległych zakątków kraju. I nie ma się czemu dziwić, w Polsce jest bowiem bardzo niewiele sklepów, w których telewizory kolorowe są w ciągłej sprzedaży. Gdańskie Zakłady Elektroniczne posiadają trzy sklepy fabryczne: w Gdyni, Toruniu i w Pile, do których najpopularniejsze ostatnio Neptuny 505 dostarczane są na bieżąco i od razu sprzedawane. - Teraz pracuje się już spokojniej - stwierdza kierownik punktu, Jan Weiss. - Jest czas na dokładne sprawdzenie i obejrzenie odbiornika, klient może sobie pogrymasić. Zupełnie inaczej było półtora roku temu, gdy ta placówka została otwarta. Już w nocy ustawiała się przed sklepem kolejka, a my uwijaliśmy się jak w ukropie. Sprzedać dziennie 150 telewizorów to nie bagatelka.

Sklep oferuje prawie wyłącznie odbiorniki Neptun 505. Od czasu do czasu otrzymuje też telewizory czarno - białe, ale w bardzo niewielkich ilościach. Odbiorniki te są objęte centralnym rozdzielnictwem, więc mimo iż jest to sklep fabryczny, otrzymuje ich tyle samo, co wszyscy inni. (Małgorzata Linettej)

Nr 304, 17.11.1985 r. Sensacją tegorocznego „Salonu Pilskiego” - dorocznej prezentacji dorobku artystów plastyków środowiska pilskiego był Wielki Tort - dzieło pracowni cukierniczej mistrza Fryca. Dzieliła go współlaureatka nagrody publiczności Ewa Podolak (Andrzeja Tomaszewskiego nie było). Werdykt widzów nie pokrywał się z opinią jury, ale też nie odbiegał od pewnego stereotypu. Tomaszewski od lat uznawany jest za osobowość numer jeden środowiska pilskiego, zaś pejzaże Ewy Podolak, coraz bardziej słodkie (niestety) trafiają dokładnie w tęsknoty i zapotrzebowanie masowego odbiorcy. (…) Odnotować jeszcze należy zasadnicze odejście Andrzeja Lejszysa od rzeźb socrealistycznych, zakup kilkunastu prac do zbiorów BWA i fizyczną nieobecność kilku twórców (nie mieli, czy nie chcieli?) i to, że z Wielkiego Tortu został środek… Środek ów, niestety, podzielono już w wyższym kręgu. (…) Wystawa czynna jest do końca listopada w galerii BWA przy ul. Ludowej. (K.K.)

Nr 308, 15.12.1985 r. Szatniarz z Miejskiego Domu Kultury, pan Władysław odbierając płaszcz od klienta, nagle odkrył w sobie talent. Wybuchł w nim jak wulkan. Aż zaniemówił z wrażenia. Usiadł przy stoliku w szatni i w pięć minut napisał jeden, potem drugi wiersz. Niestety, nie znalazły one uznania w oczach jury turnieju jednego wiersza, odbywającego się podczas III z kolei Warsztatów Literackich w Wągrowcu. (...) Ostatnie warsztaty odbiegały formą i rozmachem od poprzednich, nawet od imprez tego typu w kraju. Były to bowiem konfesjonalia. W konfesjonałach, w których nastrój tworzyły szokujące obrazy Krzysztofa Walkowiaka z Poznania, zasiedli poeci, krytycy, dziennikarze. Przed nimi ze swoich prób poetyckich spowiadali się początkujący poeci, będący przed, albo już po debiucie. (zp) Nr 311, 5.01.1986 r. Jak poinformował oficer dyżurny WUSW, Józef Świętoń, funkcjonariusze MO w dni świąteczne nie mieli okazji do większych interwencji. 25 grudnia ub.r. odnotowano cztery drobne wykroczenia. 26 - w lesie k. Wągrowca odkryto zwłoki samobójcy. W nocy z 26 na 27 grudnia wydarzył się na trasie Czarnków - Trzcianka niegroźny wypadek drogowy. Samochód marki „Syrena” wpadł w poślizg i przewrócił się. Jedna osoba została lekko ranna. Poza tym tej samej nocy w Witankowie dokonano włamania do sklepu spożywczego, a w Wyrzysku okradziono mieszkanie prywatne. (mi)

Nr 312, 12.01.1986 r. Zapytałem w pilskim USC o ulubione imiona nadawane przez pilan swoim nowo narodzonym pociechom. (...) Nie był to rok Kaś, Tomaszów, Michałów czy Edyt. Nie znalazły też odzwierciedlenia w dokumentach USC imiona bohaterów popularnych seriali telewizyjnych. Tobiasz przytrafił się tylko jeden. Isaury nie było w ogóle. Tary także, również ponura (w filmie) postać Leoncia nie pobudziła wyobraźni naszych rodaków… Nadal jednak panuje dość powszechne przywiązanie do miesięcy i świąt, w czasie których zawiera się związki małżeńskie. (...) nadal zdecydowaną niechęcią u nowożeńców cieszy się… maj. Czyżby spowodowane to było obawami przed majową „burzą” i jej następstwami? (eks)

