Trwa świąteczna zbiórka Pilskiego Banku Żywności online

Pandemia daje o sobie znać nawet podczas świątecznych akcji. Podczas tegorocznej zbiórka żywności organizowanej przez Pilski Bank Żywności zebrano 5216 kg produktów spożywczych. To jedna piąta tego, co udało się zebrać w 2019 roku. Dlatego do 20 grudnia przedłużono zbiórkę online na portalu zbiorkazywnosci.pl. Do tej pory zebrano 451 złotych. To wystarczy tylko na 22,5 paczek dla najbardziej potrzebujących.

- Cel jaki sobie założyliśmy to zrobienie 1000 takich paczek dla osób najbardziej potrzebujących, szacunkowa wartość takiej paczki to 20 zł. Celem więc jest kwota 20000 złotych. Pamiętajmy, każda złotówka się liczy. Jeśli choć trochę nie jest wam obojętny los drugiego człowieka, to złotówka może zmienić czyjeś święta -

mówi Stanisław Borecki Dyrektor Pilskiego Banku Żywności.