Trzcianka świętuje swoje 289 urodziny! [ZDJĘCIA]

Obchody rozpoczęto od hymnu państwowego odegranego przez Orkiestrę Dętą BPiCK w Trzciance. Następnie, delegacje administracji publicznej, placówek oświatowych, policji, straży pożarnej, organizacji pozarządowych i partii politycznych złożyły symboliczne wiązanki pod kamieniem upamiętniającym 250. rocznicę Nadania Trzciance Praw Miejskich i Budowniczych Trzcianki.

Po uczczeniu pamięci, społeczność Trzcianki we wspólnym przemarszu udała się do Kościoła pw. św. Jana Chrzciciela, gdzie odbyła się msza święta w intencji mieszkańców. Eucharystię wzbogacił występ Orkiestry Dętej i chóru „Pasjonata” BPiCK. Po zakończonej mszy, wszyscy wyruszyli do Hali Sportowo-Widowiskowej, gdzie odbyła się dalsza część uroczystych obchodów.

Zebraną publiczność w hali przywitał hejnał Trzcianki, odegrany przez trębacza Orkiestry Dętej BPiCK, a następnie zaprezentowano film prezentujący życzenia mieszkańców z okazji urodzin miasta.

Głos zabrał gospodarz – burmistrz Trzcianki Krzysztof W. Jaworski. Włodarz w swoim przemówieniu rozpoczął od krótkiego przedstawienia symbolicznej historii miasta, płynnie przechodząc do czasów współczesnych – tego jak obecnie postrzegana jest Trzcianka. W swoim wystąpieniu burmistrz przekazał najserdeczniejsze życzenia wszystkim osobom, które na co dzień tworzą naszą małą Ojczyznę. W szczególności swoje słowa kierował do osób, które są dumne ze swojego miejsca pochodzenia oraz zamieszkania. Ponadto, burmistrz przedstawił ideę przyznawania nagród Trzcianecka Sarenka w edycji 2020.