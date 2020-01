Trzeci etap Bydgoskiej jeszcze w tym roku? Inwestycja znów na liście Funduszu Dróg Samorządowych

Trzeci etap przebudowy ulicy Bydgoskiej (od stadionu żużlowego do alei Powstańców Wlkp.) znalazł się na liście inwestycji rekomendowanych do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

To już drugie podejście do rządowego programu. Za pierwszym razem wiosną ub.r. nieoczekiwanie pilska inwestycja, która była na liście rankingowej na wysokim ósmym miejscu została wycięta przez premiera, który zostawił sobie prawo do ostatniego słowa. Gdzie trafiły 3 mln złotych, które miały trafić wtedy do Piły, nie wiadomo. Teraz jest szansa na to, że miliony trafią w końcu nad Gwdę.

Inwestycja ma pochłonąć ponad 6 mln złotych. Piła stara się o dofinansowanie na poziomie 50 procent. Pieniędzy nie powinno zabraknąć. W puli przeznaczonej dla Wielkopolski w 2020 roku jest prawie 229 mln złotych, z czego ponad 114 mln złotych jest przeznaczone na zadania gminne i drugie tyle na powiatowe.