"Twoje Światła - Nasze Bezpieczeństwo" - sprawdź bezpłatnie oświetlenie swojego auta m.in. w Pile

- Prognozy wskazują, że przez następne dni możemy doświadczyć dużego spadku temperatury. Mogą wystąpić również opady lub inne zjawiska, które będą niekorzystne z perspektywy kierowców.Warto odpowiednio wcześniej przygotować swoje pojazdy do zimowych warunków. Pamiętajmy o kilku podstawowych elementach. Najważniejszym z nich jest wymiana opon na zimowe. To one mogą dać nam gwarancję przyczepności podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych - podaje zespół prasowy Komendy Powiatowej Policji w Pile.