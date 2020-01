Tygodnik Pilski w cytatach: początek 1985 roku - ambitne plany rozwoju Piły i silne mrozy

Silne mrozy i opady śniegu , występujące w pierwszej dekadzie stycznia odczuwane były również przez mieszkańców województwa pilskiego. Najtrudniejszą sytuację w tym okresie zanotowano 6 i 7 stycznia, kiedy to słupek rtęci wskazywał na termometrach ponad -20 stopni Celsjusza (Piła była w tych dniach w kraju biegunem zimna, w nocy zanotowano bowiem -27 stopni Celsjusza). (…) Wystąpiły jednak pewne zakłócenia w komunikacji. Najtrudniejszą sytuację odnotowano 6 i 7 stycznia, kiedy z powodu zamarzania instalacji przewodowej i olejów napędowych w silnikach autobusów musiano odwołać około 10 proc. kursów (dziennie w województwie PKS wykonuje ich 1500). (…) Trudne warunki przewozów na szlakach kolejowych utrzymują się jednak nadal. W związku z tym Pomorska DOKP w Szczecinie odwołała kursowanie kilku par pociągów dalekobieżnych przejeżdżających m.in. przez nasze województwa. I tak od 11/12 do 23/24 stycznia pociąg pośpieszny Szczecin - Olsztyn kursujący przez Piłę już dojeżdża tylko do Torunia. (asw)

W chwili, gdy utworzono województwo pilskie, Piła uzyskała inne funkcje w sensie gospodarczo - administracyjnym. Ponieważ tak się historycznie i przestrzennie złożyło, że Piła nie ma wykształconego centrum i - od razy dodam - nie będzie go miała, wszystkie te funkcje przejmuje śródmieście. (…) W ogóle to miasto ma ograniczone możliwości rozwoju i trzeba sobie z tego zdawać sprawę. Optymalna wielkość Piły to 120 tysięcy mieszkańców. Jest to taka wielkość miasta, w której ludziom powinno się dobrze mieszkać. Dlatego też winny następować tu przeobrażenia jakościowe, związane z rozszerzeniem wszelkich usług. Nasze wszystkie działania idą w tym kierunku. Szkielet komunikacji kołowej, poza obwodnicą śródmiejską, jest już gotowy. Drugim elementem krystalizującym powinny być wyraźnie ukształtowane ciągi piesze - ul. 14 Lutego, ul. Pstrowskiego, ul. Bieruta. Nieco inną funkcję otrzyma plac Zwycięstwa. (Tomira Łęska - Oleszak i Andrzej Oleszak, urbaniści z województwa pilskiego w rozmowie z Krzysztofem Kalką)