Tysiące wiernych w Orszaku Trzech Króli na ulicach Piły: "Cuda, cuda ogłaszają" ZDJĘCIA [część I]

"Jesteśmy z wami!" Protest w obiektywie Romana Olesia [ZDJĘCIA]

- Chcę oświadczyć politykom PiS, że nie pozwolimy się okraść z naszych zdobyczy. Dzisiaj w całym kraju stwarzamy wam szansę, byście mogli się z tego wycofać, by nie odejść w hańbie i poczucie wstydu. Jeżeli natomiast spróbujecie nam cokolwiek odebrać, my odbierzemy wam to dwójnas...