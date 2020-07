Wybierz jezioro! Kąpieliska w Pile, Trzciance i Złotowie. Sprawdź co oferują! [ZDJĘCIA]

Kąpielisko Nowa Plaża wydzielone jest na jeziorze Sarcze, przy ul. P. Skargi 56 w Trzciance. Obszar do kąpieli wytyczony jest nowymi pomostami pływającymi oraz bojami: strefa dla umiejących pływać – bojami czerwonymi, strefa dla nieumiejących pływać – bojami żółtymi, wydzielony brodzik dla dzieci – bojami białymi. Przy kąpielisku znajduje się Centrum Wędkarstwa, Turystyki Wodnej i Ratownictwa Wodnego. Na terenie przylegającym do kąpieliska zorganizowana jest piaszczysta plaża, ograniczona kamiennym murkiem. Na plaży można grać w plażową piłkę siatkową, a także znajduje się wydzielony, betonowy plac do gry w koszykówkę. W pobliżu znajdują się: stadion sportowy, korty tenisowe, hotel, parking, punkty gastronomiczne oraz Park Ryb Słodkowodnych. Teren wyposażony jest również w przebieralnię, ławki, kosze na śmieci i dwie przenośne toalety typu toi-toi. Kąpielisko nadzorowane jest przez 2 ratowników.

Fot. Materiały prasowe UM Trzcianka