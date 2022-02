Z Wągrowca do Czarnkowa. Kim jest nowy zastępca komendanta policji?

We wtorek 1 lutego, w czarnkowskiej komendzie odbyła się uroczysta zbiórka, podczas której Komendant Powiatowy Policji w Czarnkowie insp. Piotr Ryżek przedstawił swojego zastępcę.

Jego poprzednik mł. insp. Adam Filip odszedł na zasłużoną emeryturę.

Komendant wyraził przekonanie, że jego nowy zastępca zadba o wysokie poczucie bezpieczeństwa mieszkańców powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego. Do gratulacji przyłączyli się również przedstawiciele kadry kierowniczej czarnkowskiej jednostki, życząc dalszych sukcesów i awansów zawodowych.

Podinspektor Mikołaj Szydzik nadzoruje oraz koordynuje pracę pionu kryminalnego. Jest doświadczonym policjantem, który swoją służbę rozpoczął w marcu 2004 roku w Komendzie Powiatowej Policji w Żaganiu.

- Następnie został przeniesiony do Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie, gdzie jako dochodzeniowiec realizował zadania w wydziale kryminalnym. W 2009 roku ukończył Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie, a od 2013 roku pełnił służbę na stanowisku Zastępcy Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Chodzieży. Od 2014 roku jako naczelnik nadzorował pracę pionu kryminalnego chodzieskiej jednostki. Z kolei we wrześniu 2017 roku awansował na stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Wągrowcu. W 2011 roku ukończył studia podyplomowe na kierunku ,,Bezpieczeństwo Wewnętrzne i Międzynarodowe” na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a w 2016 roku został absolwentem studiów podyplomowych z zakresu ,,Zarządzania w Administracji Publicznej” na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Jego zainteresowania to sport, motoryzacja, książki oraz kino - mówi Karolina Górzna-Kustra z KPP w Czarnkowie.