Zapraszamy do udziału w konkursie Pilska Akademia Umiejętności Sebastian Daukszewicz

Rusza nabór do Pilskiej Akademii Umiejętności, do której zapraszani są uczniowie pilskich szkół ponadpodstawowych oraz firm z Piły. Formularze zgłoszeniowe wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do 14 października 2022.