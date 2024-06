Zderzyły się dwa busy na DW nr 177 w Wieleniu. Kierowcy trafili do szpitala

Zderzyły się dwa busy w Wieleniu

To mogło skończyć się tragicznie, ale - na szczęście - nikt nie zginął. Dzisiaj (piątek 31 maja) tuż po godzinie 5:00 w miejscowości Wieleń na drodze wojewódzkiej 177 doszło do zderzenia czołowego dwóch pojazdów. W związku z doznanymi obrażeniami dwie osoby trafiły do szpitala.