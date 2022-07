Zespół the G[H]OST wystąpił na Rock Scenie Powiatu Pilskiego. Zobaczcie zdjęcia Wiesław Szmagaj

Jednym z zespołów rockowych, który zaprezentował się w sobotę na scenie Stadionu Powiatowego w Pile był the G[H]OST. Powstał on w 2006 roku w Gostyniu z inicjatywy obecnego wokalisty Mariana Szulczyńskiego. Oprócz niego w zespole wystąpili: Mateusz Szulczyński (gitara elektryczna), Bartosz Baldys (gitara elektryczna), Łukasz Łoza (gitara basowa) i Marek Żeromski (perkusja). The G[H]OST uczestniczył w wielu ogólnopolskich festiwalach i nagrał dwie płyty demo oraz album „Szuflada wspomnień”.