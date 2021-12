Złotów: Pijana, w środku nocy, zabrała dziecko na mróz. Nieodpowiedzialną matką zajmie się sąd rodzinny

Policjanci mówią wprost: taka sytuacja nigdy nie powinna mieć miejsca! I nie sposób nie przyznać im racji. Bo czy kilkuletnie dziecko, będące pod opieką osoby znajdującej się pod wpływem alkoholu, może być bezpieczne? Szczególnie, jeżeli znajduje się na mrozie w środku nocy...wówczas o tragedię na prawdę nie trudno.

Do takiej sytuacji doszło na terenie powiatu złotowskiego. Szczególnie szokujące jest to, że to matka chłopca wykazała się kompletnym brakiem odpowiedzialności.

22-letnia kobieta - jak ustalili złotowscy policjanci - popołudniu oddała dziecko pod opiekę swojej babci, a sama poszła na spotkanie z koleżanką. Wróciła po syna około północy. Pijana.