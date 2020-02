Zwolnienia lekarskie w Pile. Ponad dwieście osób pozbawiono prawa do zasiłku

W 2019 r. lekarze orzecznicy w Wielkopolsce przeprowadzili 56 tys. kontroli zasadności zwolnień lekarskich. W wyniku tych kontroli wydali przeszło 2,2 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłku, na kwotę ponad 823 tys. zł. Kontroli wykorzystywania zwolnień lekarskich poddano natomiast prawie 25 tys. osób. W wyniku tych kontroli prawie 2,3 tys. osób pozbawiono prawa do zasiłku na kwotę blisko 3 mln zł.

W całym kraju, ZUS przeprowadził w sumie 574,1 tys. kontroli zwolnień lekarskich. Chodzi zarówno o weryfikację, czy chorzy prawidłowo korzystali ze zwolnień, jak i sprawdzenie, czy wystawione zaświadczenia lekarskie były zasadne.

Czy chory prawidłowo korzystał ze zwolnienia?

O nieprawidłowym korzystaniu ze zwolnienia lekarskiego mówimy, gdy chory w jego trakcie pracuje lub wykonuje inne działania, które mogą wydłużyć powrót do zdrowia. Wtedy musi liczyć się z tym, że straci prawo do świadczenia chorobowego. W 2019 roku, ZUS na terenie całej Polski, stwierdził takie nieprawidłowości w przypadku 19,7 tys. zwolnień lekarskich. Skutek finansowy tej kontroli to 28,9 mln zł.