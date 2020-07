Andrzej Duda w Czarnkowie: Kłamcy nigdy więcej nie mogą wrócić do władzy! [ZDJĘCIA]

Spóźniony o kilkadziesiąt minut - w środę 1 lipca - przyjechał do Czarnkowa ubiegający się o reelekcję kandydat na prezydenta RP Andrzej Duda. Wyborcy czekali na niego w deszczu, ale nie sprawiało to im problemu.

- Będziemy czekać tak długo aż się pojawi. Chcemy mieć wspólne zdjęcie z prezydentem - powiedziały dwie emerytki z Brzeźna w gm. Czarnków.

Andrzej Duda przyjechał Dudabusem i energicznym krokiem wszedł na scenę. Najpierw wytłumaczył swoje spóźnienie. Powiedział, że w drodze do Czarnkowa wydarzył się wypadek i trzeba było go ominąć...

Swój wiec zaczął jednak od tego, że spadną ceny gazu. Wszystko dlatego, że polska spółka PGNiG otrzymała 1,5 mld dolarów od Gazpromu. Jest to efekt przegranego sporu sądowego rosyjskiego dostawcy gazu. Od 1 lipca ceny gazu będą niższe o 10,5 procent.

- Przeciętna polska rodzina, która ogrzewa dom gazem, zaoszczędzi na gazie rocznie co najmniej 1780 zł. To jest naprawdę spora kwota - mówił Andrzej Duda.

Sporą część spotkania poświęcił podatkom. Wyliczał te, które zostały zmniejszone.

- Dzisiaj dopiero jak zarobisz ponad 8 tys. złotych, to płacisz pierwszy podatek dochodowy od osób fizycznych. Młodzi do 26 roku życia podatku dochodowego w tej chwili nie płacą w ogóle, po to żeby mogli trochę więcej zarobić i byli bardziej konkurencyjni na rynku pracy - podkreślał Andrzej Duda.

Mówił też o nowej matrycy VAT i korzyściach dla przedsiębiorców, a także obniżkach cen niektórych produktów.

- Na przykład do tej pory pieczywo i ciastka były obciążone trzema stawkami VAT: 5, 8 i 23 procent. Od dzisiaj pieczywo będzie oprocentowane tylko 5-procentową stawką VAT. Owoce cytrusowe były obłożone 8 procentową stawką VAT, a będą obłożone stawką 5 procentową. Środki higieny osobistej: podpaski, wkładki higieniczne,tampony higieniczne - stawka VAT od tej pory zostaje obniżona do 5 procent.

Na słowa Andrzeja Dudy co chwilę skandowano: ,,Dziękujemy" lub ,,Andrzej Duda". Wśród tłumu zwolenników PiS pojawiła się też jednak grupa ich przeciwników. Zwolennicy drugiego kandydata na prezydenta RP Rafała Trzaskowskiego zamiast skandować, gwizdali.

- Kłamcy nigdy więcej nie mogą powrócić do władzy. Oni odbierali wolność. Oni strzelali do górników gumowymi kulami... Likwidacja komisariatów policji, jednostek wojskowych, szkół, połączeń komunikacyjnych. Co to było? To nie było zabieranie wolności?

Andrzej Duda obiecał dalej wspierać polską rodzinę. Powiedział, że nie pozwoli na agresywną seksualizację dzieci w polskich szkołach i na adopcję dzieci przez pary osób jednopłciowych.

- Małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny. To jest polska Konstytucja.