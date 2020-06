Arche Hotel Piła prawie gotowy. Obejrzyjcie zdjęcia z budowy, a także zobaczcie jak wyglądają pokoje hotelowe

Arche Hotel Piła to nowy obiekt w grodzie Staszica. Jego budowa dobiega powoli końca.

- Obecnie trwają prace wykończeniowe wewnątrz budynku - informuje Marcin Sternik, kierownik projektu i inspektor nadzoru. - Do wykonania jest jego otoczenie, w tym parking. Mimo tego, że mieliśmy dwutygodniową przerwę spowodowaną koronawirusem, prace planujemy zakończyć planowo, tj. do końca sierpnia. We wrześniu planujemy jego otwarcie i przyjęcie pierwszych gości.

Hotel oprócz luksusowych pokoi (prezentujemy je w naszej galerii) będzie posiadał m. in. funkcjonalną salę konferencyjną, restaurację, kawiarnię i parking dla gości. Na parterze znajdować się będą lokale na działalność gospodarczą. Hotel zaoferuje także mieszkania na sprzedaż.

W naszej galerii prezentujemy zdjęcia z budowy wykonane w lipcu ubiegłego roku, aktualny wygląd budowanego obiektu, a także wyposażenie hotelowych pokoi.