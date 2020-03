Archon Studio w Pile wyprodukuje maseczki ochronne. Mają być lepsze od tych chirurgicznych!

Przedsiębiorstwo Archon Studio w Pile zajmuje się produkcją gier planszowych wraz z figurkami. Teraz - dodatkowo - zasłynie z produkcji maseczek, które mają ochronić ludzi przed panującym w całym kraju i na świecie groźnym koronawirusem.

Na pomysł wykonania maseczki ochronnej wpadł Jarosław Ewertowski, który jest współwłaścicielem Archon Studio w Pile. Co go do tego zmotywowało? Czynników było kilka. M.in. ochrona lokalnej (i nie tylko) społeczności przed wirusem, a także walka z nieuczciwym handlem.

- Trochę się zezłościłem, gdy zobaczyłem jak niektórzy ludzie w tym także m.in. jeden pilanin nieuczciwie zaczęli zarabiać na koronawirusie, sprzedając maseczki ochronne za duże pieniądze. Postanowiłem, że dam popalić takim ,,Januszom biznesu" i tak zrobię - powiedział nam Jarosław Ewertowski.

Dodał, że także sam siebie chce uchronić przed zakażeniem koronawirusem, gdyż jest w grupie ryzyka.