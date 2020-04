Białośliwie. 32-latek w areszcie za złamanie kolejny raz sądowego zakazu

Policjanci z Białośliwia zatrzymali na gorącym uczynku 32-latka, który złamał sądowy zakaz zbliżania się do swojej byłej partnerki. Nie dość, że wtargnął do jej mieszkania, to jeszcze groził jej rodzinie. Ponieważ zrobił to już kolejny raz sąd aresztował go na trzy miesiące.

32-letni mieszkaniec gminy Miasteczko Krajeńskie najwyraźniej nie potrafił docenić wolności. Zaledwie w marcu opuścił areszt w którym znalazł się po tym jak złamał sądowy zakaz zbliżania się do byłej partnerki oraz za groźby pod adresem jej i jej rodziny. Cza spędzony za kratkami najwyraźniej niczego go nie nauczył, bo już w kwietniu zrobił dokładnie to samo. Wtargnął do mieszkania byłej partnerki i groził jej najbliższym jeżeli zdecydują się zeznawać przeciwko niemu. Przeliczył się, jeśli myślał, że po wszystkim wróci spokojnie do domu. - Policjanci znając jego przeszłość wiedzieli, że może on ponownie zlekceważyć orzeczony przez sąd zakaz. Podejrzany został zatrzymany na gorącym uczynku - mówi Jędrzej Panglisz, rzecznik prasowy pilskiej policji. Został zatrzymany przez policjantów z Białośliwia. Za powtórne złamanie sądowego zakazu ponownie trafił za kratki. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.