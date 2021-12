COVID-19 zbiera w Pile śmiertelne żniwo wśród niezaszczepionych

Same konkursy dla gmin to było za mało. Rząd nie stworzył żadnego systemu zachęt, który przekonałby Polaków do szczepień. Nie zrobił również niczego, by zniechęcić Polaków do nieszczepienia się. Efekt to wciąż pełne szpitale tymczasowe o oddziały covidowe oraz rekordowe liczby zgonów na COVID-19.

Wczoraj odnotowano najwięcej zgonów w czwartej fali pandemii – 669. W powiecie pilskim zmarło pięć osób, ale były dni kiedy tylko w pilskim szpitalu zgonów było dwa razy więcej. Podobnie jak w całym kraju umierają głównie osoby niezaszczepione. To również oni zajmują najwięcej łóżek na oddziale covidowym, który od początku grudnia liczy 116 łóżek, w tym 6 łóżek intensywnej terapii. Z chorymi na COVID szpital musi sobie radzić własnymi siłami. I podobnie jak dzieje się to również w innych szpitalach, odbywa się to kosztem innych pacjentów.