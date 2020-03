Firma Steico przekazała 200 tys. zł szpitalowi w Czarnkowie!

Obecny lider na rynku materiałów termoizolacyjnych z włókien drzewnych przekazał 200 tysięcy złotych szpitalowi w Czarnkowie oraz 100 tysięcy złotych szpitalowi w Starogardzie Gdańskim. W ten sposób firma wspiera intensywnie przygotowującą się do walki z koronawirusem służbę zdrowia w regionie, w którym zlokalizowane są jej dwie polskie fabryki.

Środki przekazane przez STEICO zostaną rozdysponowane między innymi na zakup sprzętu technicznego oraz odzieży ochronnej.

- Zatrudniamy ponad 1600 pracowników w naszych zakładach w Czarnkowie i Czarnej Wodzie, którzy mieszkają z rodzinami w okolicy i są częścią społeczności lokalnej. W tych trudnych czasach, jesteśmy zaangażowani we wspieranie opieki zdrowotnej w regionie. Darowizna ta, to również sygnał, który chcemy wysyłać do firm z naszej branży, jako apel o solidarność i spójność w czasach pandemii - podkreśla wiceprezes zakładu STEICO w Czarnkowie Andrzej Gajewski.