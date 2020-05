Gabriela Milska: “Piła jest miastem polskim, a nie niemieckim, ani europejskim”. Kontrowersyjna wypowiedź pilskiej radnej PiS [FILM]

Szok. Niedowierzanie. I zażenowanie. Tak radni rządzącej w mieście Koalicji Obywatelskiej komentowali wystąpienie na połączonych komisjach radnej Prawa i Sprawiedliwości, Gabrieli Milskiej. Radnej nie przypadł do gustu pomysł nazwania bulwarów między Wyspą a ulicą Dąbrowskiego Bulwarami Europejskimi. Z takim wnioskiem wystąpiło do miasta Stowarzyszenia Obywatelskiego Inicjatywy Europejskie, którego prezesem jest były senator PO Mieczysław Augustyn.

Stowarzyszenie argumentowało, że Bulwary Europejskie na mapie Piły byłyby “widocznym symbolem zadowolenia mieszkańców Piły z przynależności do Unii Europejskiej, a także przywiązania do wartości, które jednoczą Europę”. Dodatkowym argumentem miałby być fakt, że prowadzona rewitalizacja Wyspy i terenów nad Gwdą finansowana jest w 90 procentach z unijnych pieniędzy. Nazwa to rzecz gustu. Może się nie podobać. Chodzi jednak o argumentację po którą sięgnęła radna PiS.

- Dużo się tu mówi na temat środków z Unii Europejskiej. Te środki europejskie one nam się należą. Płacimy Unii Europejskie. Unia jest zobowiązana również nam pieniądze dostarczać przekonywała radna PiS.