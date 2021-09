Grecka misja. Piekło miało zapach kadzidła [ZDJĘCIA]

To już nie jest spontaniczna akcja jak ta, kiedy cały świat rusza na pomoc ofiarom trzęsienia ziemi. To już jest mechanizm. System. Zaplanowany i przećwiczony w każdym szczególe. Sprawdzony. Uruchamiany wtedy, kiedy katastrofa jest większa niż kraj, który dotknęła. Kiedy nie wystarczą już własne siły. Kiedy potrzebna jest pomoc z zewnątrz. Taką właśnie pomoc gwarantuje Unijny Mechanizm Ochrony Ludności i uruchamiane w ramach niego cztery specjalistyczne grupy ratownicze. Jedną z nich jest GFFFV (Ground Forest Fire Fighting using Vehicles) - moduł gaszenia pożarów lasów przy użyciu samochodów. W składzie wielkopolskiego GFFFV jest Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 1 z Piły oraz Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza z Trzcianki. Byli w Szwecji, kiedy płonęły lasy. I byli w Grecji, kiedy płonęły jej lasy.

7 sierpnia na pierwszą grecką zmianę wyjechało 143 strażaków z poznańskiego i wrocławskiego modułu GFFFV. Wśród nich było sześciu pilskich strażaków, w tym st. kpt. Grzegorz Orłowski i mł. kpt. Krzysztof Stoupiec. Jak cała reszta zgłosili się na ochotnika. Co może być bardziej męczącego od pokonania samochodem 2,5 tysiąca kilometrów? Pokonanie ich w kolumnie.