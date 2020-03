Hit Regionu 2019. Wśród wyróżnionych są firmy z Piły i Białośliwia

- To dzięki wam drodzy przedsiębiorcy, samorządowcy i menadżerowie, budowaliśmy w Polsce demokrację po upadku komunizmu, to razem z wami tworzyliśmy wolny samorząd i to wy kreowaliście zręby gospodarki wolnorynkowej w Polsce. Z ogromnym uznaniem składam gratulacje Wam drodzy laureaci i kieruję do Państwa wyrazy szczerego uznania za osiągnięte dokonania. Jestem głęboko przekonany, że otrzymane wyróżnia i nagrody staną się dla Państwa motywacją do nieustannego rozwoju, co jest fundamentem tworzenia Najwyższej Jakości, dokonującej się pod patronatem Instytutu Certyfikacji i Jakości GSHR – powiedział senator Adam Szejnfeld, gość honorowy Gali Konkursu HIT Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej.

Kapituły województwa lubuskiego i wielkopolskiego przedsięwzięcia Gospodarczo-Samorządowy HIT Regionów w tegorocznej edycji otrzymały łącznie 336 zgłoszeń.

TYTUŁY HIT 2019 I stopnia (po raz pierwszy) przyznano:

DAMIS-POL Michał Stachowiak w Białośliwiu – PRODUKT ROKU - za jakość produkowanych wyrobów drobiowych - kebab drobiowy;