Koronawirus szaleje i na całym świecie zbiera potężne śmiertelne żniwo. Nie wszystkich to jednak przeraża. Są osoby, które zamiast siedzieć w domach, wolą spotkać się w większym gronie na ulicy i pić alkohol. Ludzie - stosujcie się do zaleceń i zostańcie w domach. Nie czas na takie spotkania! Grożą za to wysokie kary. Bądźmy rozważni i odpowiedzialni. Wszyscy, bez wyjątków.

