Kolejne zakażenie w Szpitalu Specjalistycznym w Pile. Interna i paliatywny w kwarantannie

Pacjent przebywał w Szpitalu Specjalistycznym od 5 maja. Nie wiadomo czy trafił już zakażony czy zakaził się w szpitalu. Dyrekcja szpitala podjęła decyzję o zamknięciu interny oraz oddziału paliatywnego, które mają wspólny personel medyczny. Cały personel oraz pacjenci zostali objęci kwarantanną. To już kolejna taka decyzja w ciągu tygodnia w szpitalu na Rydygiera. W środę z powodu koronawirusa wykrytego u jednej z lekarek i u jednej z położnych zamknięto porodówkę i oddział neonatologiczny. Dzisiaj od reszty personelu oraz od pacjentek pobrano wymazy do badań.

Dlaczego dopiero dzisiaj, skoro pierwsze zakażenie potwierdzono we wtorek wieczorem? Jak wyjaśnia to Danuta Kmieciak, dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pile pewnych rzeczy zwyczajnie nie da się przyspieszyć. Warunki w tym przypadku dyktuje nie system, tylko koronawirus.

- Materiał do badań w kierunku SARS-CoV-2 pobiera się od osób objętych obowiązkową kwarantanną czyli tych, które miały bezpośredni kontakt z osobą zakażoną bądź osobą podejrzewaną, że jest zakażona. Dane takich osób umieszczamy w systemie razem z datą ostatniego kontaktu z osobą zakażoną. Sugerujemy również datę pobrania wymazu. Dlaczego nie pobiera się tuż po potwierdzonym zakażeniu? Zgodniem z wytycznymi wymaz pobiera się najwcześniej po upływie 7 doby od ostatniego kontaktu z osobą zakażoną. Można później, ale nie wcześniej. Ma to związek z okresem namnażania się wirusa. Pobranie wymazu zbyt wcześnie może dać fałszywy wynik ujemny.

To nie Sanepid decyduje o tym, kiedy przyjedzie karetka wymazowa, tylko koordynator tych karetek, który ma dostęp do elektronicznej ewidencji sanitarnej. I to on ustala harmonogram pobierania wymazów od osób z kwarantannie.