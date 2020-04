Koronawirus. 41 nowych zakażonych COVID-19 w Wielkopolsce i 122 w kraju. Ile osób udało się wyleczyć [MAPA OZDROWIEŃ]

W Wielkopolsce do tej pory odnotowano 1307 przypadków zakażeń koronawirusem. Wśród 41 nowo zakażonych najwięcej jest mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego, gdzie pojawiło się nowe w Wielkopolsce ognisko zakażenia. Na szczęście, ani w powiecie pilskim, ani w czarnkowsko-trzcianeckim nie odnotowano żadnych zakażeń. Jest za to dobra wiadomość: z 9 do 15 wzrosła liczb ozdrowieńców w powiecie czarnowsko-trzcianeckim. Na wyzdrowienie czeka tam wciąż 28 osób. Niestety, cztery osoby zmarły.

W powiecie pilskim wciąż jest pięć potwiedzonych przypadków zakażenia koronawirusem. Trzy osoby z podejrzeniem zakażenia czekają na wynik testów. Nie ma na razie jeszcze ozdrowieńców.

W kraju ministerstwo zdrowia poinformowało rano o kolejnych 122 nowych zachorowaniach. Niestety, zmarły dwie kolejne osoby, w tym przebywająca w poznańskim szpitalu zakaźnym w poznańskim szpitalu 70-letnia mieszkanka powiatu ostrowskiego. Od początku wybuchu epidemii zachorowało już 11 395 osób. Wyzdrowiało 2265 osób, w tym 166 w Wielkopolsce.