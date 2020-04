Koronawirus. BestDrive Futsal Piła rozegra wirtualny mecz z... KS Koronawirus. Zapoznajcie się ze szczegółami

KS BestDrive Futsal Piła wzorem Heiro Rzeszów oraz innych klubów przyłączył się do akcji, która ma na celu stawić czoła epidemii i stworzeniu „wirtualnego rywala” - KS Koronawirus, z którym w najbliższych tygodniach będziemy walczyć i tym samym przetrwać w zdrowiu oraz w wspólnej zabawie trudny czas.

>>> Zobacz: Galeria zdjęć z meczu BestDrive Futsal Piła – AZS UG Gdańsk

Bilet na ten mecz można nabyć na stronie https://kskoronawirus.pl/. Kosztuje on 20 złotych. Kupujący bilet wspiera KS Futsal Piła w trudnej sytuacji związanej z zaprzestaniem działalności na skutek pandemii, tak aby mógł on dalej funkcjonować, gdy zagrożenie zostanie zażegnane. 10% z całej zebranej kwoty zostanie przekazane na wsparcie polskiej służby zdrowia walczącej z koronawirusem. Bilet można nabyć w formie drukowanej lub elektronicznej.KS BestDrive Futsal Piła wzorem Heiro Rzeszów oraz innych klubów przyłączył się do akcji, która ma na celu stawić czoła epidemii i stworzeniu „wirtualnego rywala” - KS Koronawirus, z którym w najbliższych tygodniach będziemy walczyć i tym samym przetrwać w zdrowiu oraz w wspólnej zabawie trudny czas.