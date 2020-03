Koronawirus. MZK wprowadza ograniczenia dla pasażerów. Sprawdź jakie!

W warunkach zaostrzonej kwarantanny w miejskich autobusach, nie tylko w Pile, może przebywać tylko tylu pasażerów ile wynosi połowa liczby miejsc siedzących - co drugie miejsce musi być wolne. Miejsca stojące nie są brane w ogóle pod uwagę. W przypadku pilskich autobusów ogranicza to liczbę pasażerów maksymalnie do 15 osób. To oznacza, że 16 pasażer będzie musiał poczekać na kolejny autobus.

MZK apeluje, by ustąpić pierwszeństwa osobom dojeżdżającym do pracy, a dojeżdżający, aby korzystali także z innych mniej obciążonych tras. W miarę możliwości w godzinach szczytu MZK będzie uruchamiał dodatkowe autobusy. Pasażerowie już teraz alarmują, że takie autobusy "bis" będą potrzebne na pierwszych rannych kursach na linii nr 2, nr 4 i linii nr 15.