Koronawirus. Nie ma nowych ofiar koronawirusa. 17 nowych przypadków zakażenia koronawirusem

238 to aktualna liczba przypadków zakażonych koronawirusem w Polsce. To najnowsze dane z ministerstwa zdrowia. W tej liczbie jest 17 nowych przypadków: osiem osób z woj. łódzkiego, pięć z woj. dolnośląskiego i po jednej osobie z woj. opolskiego, śląskiego, zachodniopomorskiego i podlaskiego. Na szczęście, nie ma żadnych nowych ofiar śmiertelnych. Jest za to dobra wiadomość: pacjent zero opuści jutro szpital.