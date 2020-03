Koronawirus. Sąd Rejonowy w Pile odwołuje w kwietniu wszystkie rozprawy

Aby ograniczyć ryzyko zakażenia także podczas rozpraw aresztowych dotyczących przedłużenia stosowania środka zapobiegawczego resort sprawiedliwości przekazał w zeszłym tygodniu do prezesów Sądów Apelacyjnych wykaz jednostek penitencjarnych wyposażonych w profesjonalny sprzęt do przesłuchań na odległość.

Sprawa aresztowa należy akurat do katalogu spraw pilnych. I tylko takie sprawy będą w kwietniu na wokandzie Sądu Rejonowego w Pile. Wszystkie pozostałe spadły na późniejsze terminy, które będą ustalane już po odwołaniu stanu epidemii. Decyzję o odwołaniu terminów rozpraw podjął w piątek prezes sądu Jerzy Paliwoda. Podobnych decyzji można się spodziewać w najbliższym czasie także w innych sądach.

W poniedziałek zamknięto budynek Sądu Rejonowego Katowice-Wschód po tym jak u jednej z sędzi potwierdzono zakażenie koronawirusem. Sędzia orzekała w ubiegłym tygodniu w sprawie aresztowej. Wszystkie osoby, które miały kontakt z sędzią zostały objęte kwarantanną. Wynajęto także firmę do dezynfekcji całego budynku.

- Może on być wykorzystany do rozpraw aresztowych. Dotychczas był stosowany przy czynnościach procesowych prowadzonych przez Sądy Okręgowe z udziałem niebezpiecznych sprawców. Ponadto w każdym zakładzie karnym znajduje się sprzęt do wideokonferencji - informuje resort sprawiedliwości.

Tymczasem status swojej sprawy można śledzić na Portalu Informacyjnym Sądów Powszechnych. Na portalu można się zarejestrować korzystając m.in. z Profilu Zaufanego przy pomocy którego można załatwić również inne urzędowe sprawy.

Czym jest profil zaufany? To potwierdzony zestaw danych, które jednoznacznie identyfikują jego posiadacza w usługach podmiotów publicznych w internecie. Te dane to imię (imiona), nazwisko, data urodzenia oraz numer PESEL. Profil zaufany jest tak zabezpieczony, aby nikt – poza jego właścicielem – nie mógł go użyć.