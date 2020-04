Koronawirus. Stan epidemiologiczny w Pile i Czarnkowie [3 KWIETNIA]

- To pokazuje, że kwarantanna naprawdę ma sens. Nie ma bowiem żadnych nowych ognisk zakażenia - mówi Beata Kościelska, dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Czarnkowie.

Piątek rozpoczął się od smutnej wiadomości: w poznańskim szpitalu zakaźnym na ulicy Szwajcarskiej z powodu Covid-19 zmarła 87-letnia kobieta z powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego. Była to dziewiąta ofiara koronawirusa w Wielkopolsce i druga w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim. Od początku epidemii w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim odnotowano 26 przypadków zakażenia koronawirusem. Cztery osoby przebywają obecnie w szpitalu zakaźny na Szwajcarskim, w tym dwaj pacjenci, którzy przebywali wcześniej w szpitalu pulmonologicznym w Chodzieży. 78 osób z tzw. "kontaktu", czyli osoby, które miały kontakt z zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie objętych jest kwarantanną. To niemal o połowę mniej niż na początku kiedy potwierdzono pierwsze przypadki zakażenia.

Nowo zakażeni to najczęściej osoby z najbliższego kręgu - z rodziny albo z pracy, które miały bezpośredni kontakt z osobą zakażoną. Wprowadzony obowiązkowy dystans 1,5 metra między stanowiskami pracy również więc ma sens. Tym bardziej, że u wielu zakażonych nie wystąpiły żadne objawy - mieli zrobione testy, bo byli z "kontaktu". Tymczasem bezobjawowy nosiciel (objawy nie wystąpią wcale, albo jeszcze nie wystąpiły) może zakazić nawet kilkadziesiąt osób.

Kwarantanną są również objęte osoby, które przekroczyły granicę - w powiecie czarnkowsk-trzcianeckim to 261 osób. Z kolei w powiecie pilskim w kwarantannie z tego powodu przebywa 430 osób. Kolejne 49 osoby, które przebywają w izolacji, to osoby z "kontaktu". Trzy osoby są w szpitalu: jedna to przewieziony na Szwacjarską zakażony pacjent chodzieskiego sanatorium, dwie pozostałe czekają na wyniki testów na oddziale pilskiego szpitala.