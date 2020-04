Koronawirus w Ars Medicalu? To była fatalna pomyłka

W poniedziałek po południu służby wojewody poinformowały o kolejnym przypadku zakażenia koronawirusem w powiecie pilskim. Miała to być 56-letnia kobieta. Jak się okazało, była pacjentką kliniki Ars Medical. Kontakt z nią miało ponad 50 osób - personel medyczny, ale także inni pacjenci.

Jak udało nam się ustalić, kobieta nie miała żadnych objawów. Czekała ją jednak poważna operacja. Coraz częściej, nie tylko w Pile, w takich przypadkach przeprowadza się profilaktycznie test na obecność koronawirusa. Na wszelki wypadek. W szpitalu w Lesznie wykryto w ten sposób zakażenie u pacjentki, która trafiła na oddział chirurgiczny. Kobieta również nie miała żadnych objawów, ale wynik był pozytywny. W tym przypadku nie było pomyłki. Inaczej potoczyła się historia pacjentki z Piły.

Jak udało nam się ustalić, kobieta miała przeprowadzone łącznie trzy testy. Wynik pierwszego nie był jednoznaczny, za to drugi był już pozytywny. To oznaczało konieczność objęcia kwarantanną wszystkich, którzy mieli z nią kontakt i mogli się zarazić. Czekało ich kilkadziesiąt nerwowych godzin oczekiwania. Aż do dziś. Znane już wyniki wszystkich objętych kwarantanną. Są negatywne. Co ciekawe, negatywny był również wynik powtórzonego testu u pacjentki rzekomo zakażonej COVID-19.