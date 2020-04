Koronawirus w Pile. Miasto będzie dezynfekowane. Dziś pierwsze odkażanie

Mediseptol to preparat przeznaczony do szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego. Jest stosowany także do odkażania przedmiotów mających kontakt z żywnością. Teraz do tej listy zastosowań można dopisać także miejsca publiczne. Będzie bowiem użyty w akcji odkażania w najbardziej uczęszczanych punktach miasta.

- Zdezynfekowane zostaną między wiaty przystankowe oraz barierki, poręcze i ławki w miejscach publicznych - informuje Urząd Miasta w Pile.

Prace będą prowadzone przez pracowników Spółdzielni Socjalnej, którzy będą wyposażeni w środki ochronne. Dezynfekcja będzie przeprowadzona dziś, 9 kwietnia i jutro, w piątek, 10 kwietnia. Jest na nią zgoda Sanepidu.