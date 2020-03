Koronawirus. W Szydłowie sesja w maseczkach, w Pile odwołana

W warunkach epidemii radni zdecydowali o zmianach w budżecie, uldze w opłatach za śmieci dla mieszkańców, którzy sami kompostują bioodpady - 1,50 zł od jednego mieszkańca, przejęciu przez gminę sieci wodociągowej w Zawadzie, a także dodatku dla wójta za wieloletnią pracę - należy się każdemu urzędnikowi po 5 latach pracy. Wysokość takiego dodatku to 5 procent wynagrodzenia. Co roku będzie on wzrastał o kolejny 1 procent , aż osiągnie maksymalny pułap 20 procent wynagrodzenia.

Jeszcze w poniedziałek zanim wprowadzono nowe obostrzenia związane z zagrożeniem koronawirusem sesja miała być przeprowadzona przy zastosowaniu dodatkowych środków bepieczeństwa; wspólna komisja przez sesją zamiast trzech osobnych posiedzeń, tylko jedno wejście do sali obrad, radni siedzący na sali w co najmniej 2-metrowym odstępie i głosujący pojedynczo, ograniczona do niezbędnego minimum liczba dyrektorów wydziałów i jednostek. We wtorek wieczorem ten wariant przestał być jednak aktualny.